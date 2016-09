Bwin.de im Test

Bwin.de stellt seinen Kunden eine tolle Plattform für Sportwetten zur Verfügung. In allen Kategorien wurden gute Ergebnisse erzielt. Dennoch hat es in unserem Vergleichstest nur für Platz vier gereicht.

Getestet von Lr, Nv

Das Unternehmen hinter bwin.de wurde im Jahr 1999 gegründet und stellt 17 Jahre später mit über 100 Mitarbeitern eines der größten Wettanbieter im internationalen Bereich dar. Bis zu 30.000 Wetten werden täglich in mehr als 90 Sportarten angeboten. Das Unternehmen ist in Gibraltar registriert.

Fazit Internetauftritt

Sämtliche relevanten Informationen über das Unternehmen hinter bwin.de findet der Kunde auf der Über-Uns-Seite. Dank der SSL-Verschlüsselung werden die Daten sicher übertragen. Dem Kunden stehen auf bwin.de etliche Zahlarten zur Verfügung. Leider werden nicht die höchsten Gewinne der letzten Zeit angezeigt. Wichtig und gut finden wir dagegen, dass auf das Suchtpotenzial von Sportwetten ausreichend hingewiesen wird.

Auf der Startseite ist eine Suchfunktion eingebunden, die es ermöglicht, bestimmte Partien mit den dazugehörigen Quoten schnell und unkompliziert ausfindig zu machen. Für ungeduldige Sportwetten-Fans gibt es die Last-Minute-Angebote. Unter der Rubrik Highlight-Wetten finden Kunden die beliebtesten Partien verschiedener Sportarten. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und auf Wunsch ebenso unkompliziert ändern. Auch den Status abgegebener Wetten erfährt man hier problemlos.

Die angebotenen Wetten werden in mehr als 90 verschiedene Sportarten kategorisiert. Ein Video zur Erklärung der Funktionsweise auf bwin.de gibt es leider nicht. Schön finden wir die Möglichkeit, Ergebnisse vergangener Partien sowie Livescores einsehen zu können. In der Kategorie Internetauftritt kann bwin.de mit einer Note von 1,7 ein wirklich gutes Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Bis zu einem Wert von 100 Euro erhält der Kunde auf seine erste Einzahlung einen Bonus in Höhe des Einzahlungsbetrags. Im Quotenvergleich landet bwin.de in unserem Test auf Rang sechs. Um sein Kundenkonto bei bwin.de vollständig zu verifizieren, muss eine Ausweiskopie an das Team geschickt werden. So kann garantiert werden, dass keine Minderjährigen teilnehmen.

Neben dem großen Sportwetten-Angebot kann der Kunde auch im Online-Kasino sein Glück probieren. Unter der Rubrik Livewetten finden Kunden Quoten von aktuell laufenden Partien. Im Gegenzug kann jedoch auch auf Langzeit-Wetten getippt werden, beispielsweise welcher Spieler Torschützenkönig einer Liga wird oder welches Team am Ende der Saison als Absteiger feststeht.

Bwin.de ist auch als App für Smartphones und Tablets von unterwegs verfügbar. Schön sind die vielen verschiedenen Promotion-Aktionen, die bwin.de für die unterschiedlichen Spielvarianten im Angebot hat. Ebenfalls erhalten Spieler einen Bonus für Kombi-Wetten. Bei der Cash-Out-Funktion können Kunden beispielsweise bei einer Kombiwette, bei der die ersten Spiele richtig getippt wurden und noch ein oder zwei Spiele ausstehen, den Wettschein zu einem vorgeschlagenen Preis verkaufen. In der Kategorie Leistung belegt bwin.de mit einer Note von 2,0 den zweiten Platz.

Fazit Service

Über ein Kontaktformular oder per Mail können Spieler den Kundenservice schriftlich kontaktieren. Nach einer Empfangsbestätigung erhielten wir bereits nach einer halben Stunde eine Antwort auf unsere Testmail. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft zeitnah und unkompliziert beantwortet.

Wünschenswert wäre ein Live-Chat, in dem auch auf schriftlichem Wege dringende Fragen sofort beantwortet werden können. Eine Kundenhotline steht allerdings zur Verfügung, um auf telefonischem Wege Unklarheiten auszuräumen. Unter der Rubrik News erfahren interessierte Spiele alle relevanten Neuigkeiten aus den jeweiligen Sportarten. Die Seite ist auch als mobiles Stylesheet verfügbar, Verknüpfungen zu den sozialen Netzwerken gibt es keine.

Im Servicebereich erreicht bwin.de ebenfalls ein gutes Ergebnis mit einer Note von 2,3.

Fazit

In allen Bereichen konnte bwin.de gute Ergebnisse abrufen. Trotz einer klasse Note von 1,9 resultiert für bwin.de lediglich der vierte Platz.

Testnote für bwin.de: 1,9 (gut)