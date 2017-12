Bodychange.de im Einzeltest

Bodychange.de erzielt in allen drei Kategorien sehr gute Ergebnisse. Daher ist es wenig verwunderlich, dass mit einer Note von 1,3 auch das Gesamtresultat Werbung in eigener Sache macht.

BodyChange wurde im Jahr 2012 gegründet und konnte bisher mehr als 450.000 Teilnehmer für das eigene Fitnessprogramm begeistern. Mehr als 4,5 Millionen Kilos sind dabei gepurzelt. Hinter dem am schnellsten wachsenden Online Fitness Brand steckt das Unternehmen Social Media Interactive mit Sitz in München.



Fazit Internetauftritt

Die Startseite von bodychange.de erscheint in einem modernen Design und vermittelt sofort worum es hier geht – seine Traumfigur zu erreichen. Auf der Über-Uns-Seite finden interessierte Nutzer einige Informationen zum Unternehmen hinter dem Fitnessprogramm. Ein Siegel verifiziert die Seriosität des Anbieters. Alle angegebenen Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in den falschen Händen landen können.

Für interessierte Nutzer wird eine Gewichtsprognose für den Zeitpunkt nach dem absolvierten Programm erstellt. Um eine möglichst genaue Kalkulation erstellen zu können, müssen die Nutzer hier bereits Informationen zum Alter, zum aktuellen Gewicht und der Körpergröße angeben. Außerdem wird an dieser Stelle bereits das Essverhalten sowie die Sportmotivation abgefragt.

Auch ohne Anmeldung erhält der Nutzer bereits einen Eindruck vom Trainingsplan. Auch grobe Informationen zum Trainingsplan werden vorab bereits zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Programme werden ausführlich mit ihrem jeweils unterschiedlichen Schwerpunkt vorgestellt. Zur Motivation werden die Resultate bisheriger Programmteilnehmer gezeigt. In der Kategorie Internetauftritt kann bodychange.de mit einer Note von 1,2 ein herausragendes Ergebnis erzielen.



Fazit Leistung

Es gibt zwar grundsätzlich keinen kostenlosen Basis-Account bei bodychange.de, allerdings gibt es ein 14-tägiges Startercoaching, um sich einen Eindruck machen zu können. Besondere Aktionen ermöglichen aufmerksamen Nutzern, das Programm zu günstigeren Konditionen zu erhalten. Für den Onlineshop sind Geschenkgutscheine erhältlich, um Freunden eine Freude zu machen.

Wöchentlich werden für die einzelnen Programme neue Trainingsvideos hochgeladen. Damit auch die Ernährung einfacher umgestellt werden kann, werden Rezepte und Kochvorschläge zur Verfügung gestellt. Mithilfe eines Tools können die Trainingserfolge greifbar gemacht werden. Super finden wir, dass es immer die Möglichkeit gibt, Rücksprache mit dem Trainerteam zu halten.

Am Anfang des Programms wird eine zielführende Gewichtsprognose erstellt. Zur Auswahl stehen je nach Bedarf verschieden ausgerichtete Trainingsprogramme. Im Onlineshop werden Trainings- und Ernährungsprodukte angeboten. In der Community können aktive Nutzer Erfahrungen und Tipps austauschen. In der Kategorie Leistung erreicht bodychange.de mit einer Note von 1,4 ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom freundlichen Personal geklärt.

Auch unsere Testmail wurde bereits nach einer guten halben Stunde beantwortet. Vorab gab es eine Empfangsbestätigung. Super finden wir den Live-Chat, über den dringende Angelegenheiten auch schriftlich sofort geklärt werden können. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet.

Im Magazin werden regelmäßig Neuigkeiten rund um die Themen, Sport und Ernährung veröffentlicht. Die Seite von bodychange.de ist auch als mobile Version für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich das Fitness-Programm. In der Kategorie Service kann bodychange.de mit einer Note von 1,4 erneut ein super Ergebnis erzielen.

Fazit

Bodychange.de überzeugt in unserem Test auf ganzer Linie und kann in allen drei Kategorien sehr gute Ergebnisse erzielen. Im Gesamtergebnis schneidet bodychange.de daher super ab.

Testnote für bodychange.de: 1,3 (sehr gut)