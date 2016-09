Bet-at-home.com im Test

Bet-at-home.com konnte in der Kategorie Service die volle Punktzahl erreichen, hat im Leistungsbereich aber nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten können, sodass letzten Endes mit einer Note von 2,1 der fünfte Platz resultiert.

Getestet von Lr, Nv

Bet-at-home.com wurde im Jahr 1999 als GmbH gegründet und kann mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierte Kunden in ganz Europa vorweisen. Dementsprechend ist das Angebot in 15 verschiedenen Sprachen erhältlich und die Unternehmensgruppe hinter dem Wettanbieter verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar.

Fazit Internetauftritt

Auf der Über-Uns-Seite erfährt der Kunde allerhand interessante Informationen zum Unternehmen hinter bet-at-home.com. Auf der Seite werden sämtliche Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen. Die persönlichen Daten im Kundenkonto lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf unkompliziert ändern. Auch der Status der angegebenen Wetten ist hier problemlos einsehbar. Dem Kunden stehen allerhand Einzahloptionen zur Auswahl, jedoch kein eigenes Einzahlprogramm.

Leider gibt es keine Suchfunktion auf der Startseite, um ausgewählte Partien noch schneller ausfindig machen zu können. Die angebotenen Wetten werden nach Sportarten kategorisiert. Wichtig finden wir, dass auf die Suchtgefahr von Sportwetten hingewiesen wird. Die höchsten Gewinne der letzten Zeit werden angezeigt und dienen als Anreiz, eine Wette zu platzieren.

Wer nicht lange auf den Start der Partien warten möchte, findet bei den Last-Minute-Bets Wetten, die zeitnah starten. Unter der Rubrik Highlights werden die beliebtesten Wetten angeboten. Schön ist auch die Funktion, aktuelle Spiele im Livescore zu verfolgen oder Ergebnisse vergangener Spiele nachschlagen zu können. In der Kategorie Internetauftritt kann bet-at-home.com ein wirklich gutes Ergebnis mit einer Note von 1,8 erzielen.

Fazit Leistung

Bet-at-home.com bietet einige Promotion-Aktionen. So gibt es beispielsweise die Aktion des Gewinners des Tages, bei der jeden Tag 50 Euro an einen Spieler verliehen werden. Dafür gibt es leider keinen Bonus für Kombi-Wetten. Auch gibt es keine Cash-Out-Option, bei der beispielweise eine Kombiwette, bei der bereits fünf von sechs Spielen richtig getippt wurden, zu einem vorgeschlagenen Preis verkauft werden können. In der Kategorie Leistung erzielt bet-at-home.com die Note 2,9.

Fazit Service

Wer eine Frage an das Team von bet-at-home.com stellen möchte, kann dies auf schriftlichem Wege entweder über ein Kontaktformular oder via Mail erledigen. Auf unsere Testmail bekamen wir zunächst eine Empfangsbestätigung und bereits nach 45 Minuten die Antwort. Auch per Live-Chat können Anliegen super schnell geklärt werden.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und unkompliziert beantwortet. Schön finden wir auch, dass es einen Telefonservice für die Kunden gibt. Im Blog finden Sportbegeisterte alle relevanten News zu anstehen Veranstaltungen und Turnieren. Die Seite ist auch als mobiles Stylesheet verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Wettanbieter.

AIn der Kategorie Service erreicht bet-at-home.com die volle Punktzahl und kann sich dementsprechend die atemberaubende Note 1,0 auf die Fahnen schreiben.

Fazit

Bet-at-home.com konnte in der Kategorie Service mit einer Note von 1,0 das beste Ergebnis erzielen, im Leistungsbereich steht man am anderen Ende des Rankings. Zusammenfassend landet man mit einer guten Note von 2,1 auf dem fünften Platz unseres Vergleichstests.

Testnote für bet-at-home.com: 2,1 (gut)