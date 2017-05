Beposh.net im Einzeltest

Beposh.net konnte in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen. Insbesondere im Internetauftritt wurde nahezu keine Kritik zugelassen. Mit einer überragenden Note von 1,3 spiegelt sich diese Leistung auch im Gesamtergebnis wider.

Getestet von Lr

Die posh Global GmbH wurde im Jahr 2014 mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel genommen, eine qualitativ hochwertige Alternative für Raucher zu gestalten und diese über den attraktiven Onlineshop an Erwerbs- und Privatpersonen zu vertreiben.



Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von beposh.net erscheint in einem modernen und attraktiven Design. Es dauert nicht lange, bis einem die ersten Angebote ins Auge springen. Auf der Über-Uns-Seite finden die Kunden alle Informationen zum Unternehmen hinter dem Shop. Alle angegebenen Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen können. Um eine Rechnung für eine Bestellung begleichen zu können, stehen dem Kunden drei verschiedene Zahlarten zur Auswahl.

Mithilfe der Suchfunktion kann der Kunde auch spezielle Produkte schnellstmöglich ausfindig machen. Die vorhandenen Filteroptionen optimieren die Suche zusätzlich. Auf den Produktseiten stehen alle relevanten Informationen, beispielsweise die genaue Geschmackrichtung oder der entsprechende Nikotingehalt. Es ist ersichtlich ob das Produkt auf Lager ist und alle anfallenden Kosten werden aufgelistet.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Sehr gut finden wir, dass bevor man auf den Onlineshop von beposh.net gelangt, eine Altersabfrage vorgenommen wird. Ebenso nimmt sich der Shop der Aufklärung an und liefert ausreichend Gesundheitshinweise. In der Kategorie Internetauftritt lässt beposh.net nahezu keine Kritik zu und kann mit einer Note von 1,1 ein überragendes Ergebnis erzielen.



Fazit Leistung

Beposh.net bietet seinen Kunden ein Programm, das ihnen hilft, mit dem Rauchen von Zigaretten aufzuhören. Schön finden wir, dass Geschenkboxen mit verschiedenen Inhalten angeboten werden. Geschenkgutscheine sind zwar aktuell noch nicht erhältlich, aber der Kundenservice hat uns darüber informiert, dass diese bereits Teil der konkreten Planung sind. Für Kunden, die regelmäßig bestellen, erweist sich das Bonus-Punkte-System als äußerst attraktiv.

Sowohl die Altersabfrage als auch die Verifikation der Bestelldaten wird über einen Abgleich des Schufa-IdentChecks vorgenommen werden. So kann sichergestellt werden, dass Bestellungen ausschließlich an volljährige Kunden geliefert werden. Dem Kunden wird jederzeit deutlich angezeigt, an welcher Stelle des Bestellprozesses er sich befindet.

Im Onlineshop von besposh.net gibt es keinen Mindestbestellwert. Unter einem Bestellwert von 29 Euro werden Versandgebühren in Höhe von 3,90 berechnet. Danach entfallen die Portokosten komplett. Im Falle beschädigter Ware lässt sich online ein Formular für den Widerruf finden. Die entstehenden Kosten für den Rückversand übernimmt dann der Shop. Auch in der Kategorie Leistung kann beposh.net mit einer Note von 1,4 gänzlich überzeugen.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen wurden vom Servicepersonal freundlich und kompetent beantwortet.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen einem Kontaktformular und der klassischeren Variante per Mail wählen. Auf unsere Testmail bekamen wir zunächst eine Empfangsbestätigung und bereits nach eineinhalb Stunden die ausführliche Antwort. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht.

Im Magazin werden verschiedene Aspekte rund um das Thema E-Zigarette zur Verfügung gestellt. Der Onlineshop ist ebenfalls als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist der Shop aktiv, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service erreicht beposh.net die Note 1,7.

Fazit

Beposh.net kann in unserem Test in allen Kategorien wirklich super Ergebnisse erzielen und somit auch im Gesamtergebnis mit einer Note von 1,3 mehr als überzeugen..

Testnote für beposh.net: 1,3 (sehr gut)