Asphaltgold.de im Test

Asphaltgold.de konnte konstant gute Ergebnisse erzielen und erreicht so mit einer Gesamtnote von 2,0 den zweiten Platz, den man sich mit sidestep-shoes.com teilt.

Getestet von Lr, Nv

Asphaltgold GmbH & Co. KG betreibt einen Sneakerstore mit entsprechendem Onlineshop von Darmstadt aus. Das Unternehmen wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, die Leidenschaft zu exklusiven Turnschuhen und Streetwear mit der Kundschaft zu teilen. Mittlerweile hat Asphaltgold rund 40 Mitarbeiter und gehört damit zu den größeren Sneaker-Shops im deutschsprachigen Raum.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von Asphaltgold erscheint in einem modernen Design mit einer übersichtlich gestalteten Struktur. Auf der Startseite prangt das Siegel von Trusted Shops, welches den Kunden die Seriosität des Shops gewährleistet. Sämtliche Daten auf der Seite werden nur verschlüsselt übertragen. Möchte der Kunde seine Rechnung bezahlen, kann er zwischen vier verschiedenen Zahlungsarten wählen. Auf der Startseite ist eine Produktsuche mit Filterfunktion eingebunden, die eine schnelle und unkomplizierte Suche auch nach speziellen Schuhmodellen ermöglicht.

Super finden wir die Größentabelle, die allen Kunden Klarheit verschafft, falls bei einigen Turnschuhmodellen nur UK-Größen angegeben werden. Auf den Produktseiten werden sämtliche relevanten Infos zu den Artikeln zur Verfügung gestellt. In der Kategorie New werden die aktuellsten Modelle vorgestellt. Leider gibt es keine Möglichkeit Fragen zu den Produkten zu stellen oder diese direkt bewerten zu können. Auch ein Merkzettel gibt es leider nicht, auf dem man ausgewählte Artikel speichern kann.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Als Nützlich erweisen sich Funktionen wie Diese Artikel könnten dich auch interessieren oder Rubriken mit Neuheiten und Topsellern. In der Kategorie Internetauftritt erreicht asphaltgold.de mit einer Note von 2,0 ein gutes Ergebnis.

Fazit Leistung

In unserem Preisvergleich schneidet asphaltgold.de recht gut ab. Der Onlineshop aus Darmstadt hat 39 verschiedene Marken im Sortiment. Neben angesagten Turnschuhen führt Asphaltgold auch allerhand Kleidung der Kategorie Streetsytle. Regelmäßig werden Rabattaktionen durchgeführt, so hat beispielsweise jeder Kunde im Monat August zu seiner Bestellung kostenlos einen Street Freshener erhalten. Schön ist die Möglichkeit, Geschenkgutscheine online erwerben zu können.

Der Warenkorb wird während des gesamten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel sowie dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Artikel gestaltet sich problemlos. Im Sales-Bereich finden Kunden Sneaker- und Fashionangebote zu reduzierten Preisen. Leider gibt es nicht die Option, über einen Gast-Account die Bestellung durchzuführen, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Bei asphaltgold.de muss kein Mindestbestellwert erreicht werden. Für eine Bestellung bis zu einem Warenwert von 70 Euro entstehen Versandgebühren in Höhe von fünf Euro. Ab einem höheren Bestellwert entfallen die Portokosten komplett. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, wird ein Onlineformular für den Widerruf zur Verfügung gestellt. Ab einem Bestellwert von 40 Euro trägt asphaltgold.de ebenfalls die entstehenden Kosten eines Rückversands. In der Kategorie Preis/ Leistung erreicht der Shop die Note 1,9 und damit das zweitbeste Ergebnis dieser Kategorie.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 10.00 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Per Mail können die Kunden auch schriftlich den Service kontaktieren. Unsere Testmail wurde bereits nach 2,5 Stunden beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Antworten der Kundschaft direkt und unkompliziert beantwortet, sodass einige Unklarheiten bereits an dieser Stelle beseitigt werden sollten.

Per Newsletter werden die Kunden mit aktuellen Angeboten auf dem Laufenden gehalten. Schön wäre ein Live-Chat, um auch auf schriftlichem Wege dringende Anliegen der Kundschaft sofort beantworten zu können. Im Blog werden kommende Erscheinungen, die angesagtesten Modelle und alle Trends aus der Sneaker-Welt veröffentlicht.

Der Onlineshop ist ebenfalls als mobile Version auf allen Smartphones und Tablets erreichbar. Ebenfalls bewegt sich asphaltgold.de in den sozialen Netzwerken, um die Reichweite zu erhöhen. In der Kategorie Service erreicht asphaltgold.de die Note 2,0.

Fazit

Asphaltgold.de kann einen wirklich guten Onlineshop vorweisen. Mit Noten zwischen 1,9 und 2,0 erreicht man konstant gute Ergebnisse. So ist es auch kein Wunder, dass man sich zusammen mit Sidestep den zweiten Platz und die Silbermedaille teilt.

Testnote für asphaltgold.de: 2,0 (gut)