As-garten.de im Test

Getestet von Lr

Ahrens + Sieberz gehört zu den größten Pflanzenversandhäusern Deutschlands. Den Hauptsitz hat das in der dritten Generation geführte Familienunternehmen in Siegburg-Seligenthal in der Nähe von Bonn auf einer Gesamtfläche von 62.000 m².

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop as-garten.de erscheint in einem thematisch passenden Design und ist übersichtlich strukturiert. Verschiedene Siegel, wie das von EHI, stehen für die Seriosität des Händlers. Auf der Über-Uns-Seite stellt das Unternehmen sich und seine Philosophie vor. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen. Dem Kunden stehen bei as-garten.de vier verschiedene Zahlarten zur Auswahl, um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen.

Mithilfe der Suchfunktion lassen sich sämtliche Produkte des Sortiments schnell ausfindig machen. Auch die verschiedenen Filtermöglichkeiten tragen dazu bei. Auf den Produktseiten stehen sämtliche nützliche Informationen, beispielsweise zur Wuchshöhe oder dem geeigneten Standort zu den jeweiligen Pflanzen. Auch entsprechendes Bildmaterial erhält der Kunde problemlos. Leider kann man weder direkt Fragen zu den Produkten stellen, noch diese transparent bewerten.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und lassen sich bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Auf einem Merkzettel können Kunden ausgewählte Produkte ablegen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. In der Kategorie Internetauftritt kann as-garten.de mit einer Note von 1,7 ein wirklich gutes Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Dem Kunden bei as-garten.de werden etliche nützliche Hinweise und Pflegetipps zu den angebotenen Pflanzen geliefert. Super finden wir, dass verschiedene Inspirationen auch in Form von Videos zu finden sind. Im Sales-Bereich werden Pflanzen zu reduzierten Preisen angeboten. Leider gibt es keine Rabattaktionen für die Newsletteranmeldung oder das Werben von Neukunden. Geschenkgutscheine werden in diversen Preiskategorien angeboten.

Der Warenkorb wird während des gesamten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen. Bei den Bestelldaten wird lediglich die Plausibilität der E-Mail-Adresse geprüft. Eine dreistellige Postleitzahl fällt leider auf. Schön ist die Option, über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Bei as-garten.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt, um sich an Artikel des Shops erfreuen zu können. Unabhängig vom Bestellwert werden dem Kunden Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro berechnet. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, kann auf das zur Verfügung gestellte Formular für den Widerruf zurückgegriffen werden. Die entstehenden Kosten für den Rückversand trägt der Kunde. In der Kategorie Leistung erreicht as-garten.de die Note 2,5.

Fazit Service

Die Nummer für den Telefonservice lässt sich schnell ausfindig machen. Die Erreichbarkeiten haben wir telefonisch erfragt. Von Montag bis Freitag steht der Service jeweils von 08.00 bis 20.00 zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich und kompetent beantwortet.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen der Variante per Mail-Adresse oder einem Kontaktformular wählen. Auf unsere Testmail bekamen wir zunächst eine Empfangsbestätigung und bereits nach vier Stunden eine Antwort auf unsere Fragen. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet.

Verschieden thematische Ratgeber und Kataloge aus as-garten.de lassen die Herzen von Pflanzenfreunden höherschlagen. Ein Live-Chat ist leider nicht vorhanden. Der Onlineshop ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Seite aktiv, um die maximale Reichweite zu erreichen. In der Kategorie Service erreicht as-garten.de mit einer Note von 1,7 ein super Ergebnis.

Fazit

As-garten.de hat in unserem Test besonders in den Kategorien Internetauftritt und Service punkten können, in denen jeweils die Note 1,7 erzielt werden konnte. Im Leitungsbereich fiel das Ergebnis mit einer Note von 2,5 in den befriedigenden Bereich.

Testnote für as-garten.de: 2,0 (gut)