Aquacomet.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Die Internetseite von aquacomet.de erscheint in einem attraktiven Design und ist sehr übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite werden sämtliche Informationen über das Unternehmen zur Verfügung gestellt. Leider gibt es keine Siegel und eine SSL-Verschlüsselung der Daten findet ebenfalls nicht statt.

Fazit Internetauftritt

Das Impressum entspricht den gängigen Anforderungen und ist von jeder Seite aus mit einem Klick zu erreichen. Leider gibt es keine Suchfunktion, mit der man beispielsweise nach bestimmten Modellen suchen kann. In der Kategorie Internetauftritt erreicht aquacomet.de die Note 2,6.

Fazit Leistung

Interessenten finden auf der Seite von aquacomet.de sämtliche Informationen zu den jeweiligen Pool-Modellen. Auch entsprechendes Bildmaterial wird zur Verfügung gestellt. Wer sich von den Modellen in einer Printausgabe überzeugen möchte, kann kostenlos einen Katalog bestellen.

Leider gibt es keinen Direktvertrieb. Die Kosten für den Transport übernimmt grundsätzlich der Kunde. Schön ist die Option bei Eile, einen Expressversand zu realisieren. Die Videos auf der Seite helfen, sich einen reellen Eindruck der Modelle verschaffen zu können. Der Aufbau kann vom eigenen Montageteam übernommen werden.

Bei Bedarf findet die Beratung und Planung am gewünschten Aufstellungsort statt, damit bestmöglich auf individuelle Wünsche eingegangen werden kann. Einen Rückruf-Service gibt es leider nicht. Die Modelle werden nicht bei Ausstellungen zur Schau gestellt. In der Kategorie Leistung erzielt aquacomet.de die Note 3,2.

Fazit Service

Bei offenen Fragen können sich Interessenten an den Telefonservice wenden. Informationen zur Erreichbarkeit findet man nicht. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnell geklärt werden konnte.

Unsere Testmail an aquacomet.de wurde bereits nach drei Stunden beantwortet. FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet werden, gibt es leider nicht. Ein Live-Chat ist ebenfalls nicht vorhanden. Leider ist die Seite von aquacomet.de nicht als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. In den sozialen Netzwerken bewegt sich der Anbieter aber, um die Kunden besser zu erreichen. Insgesamt erreicht aquacomet.de in der Kategorie Service die Note 3,7.

Fazit

Die Internetseite von aquacomet.de weist insbesondere im Service noch Ausbaubedarf vor. In den andere beiden Kategorien bewegen sich die Ergebnisse im befriedigenden Bereich. Letztendlich resultiert mit einer Gesamtnote von 3,1 in unserem Vergleichstest leider nur der sechste Platz.

Testnote für aquacomet.de: 3,1 (befriedigend)