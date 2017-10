Anwaltnow.de im Einzeltest

Anwaltnow.de kann in allen Kategorien sehr gute Ergebnisse erzielen. Das Vermittlungsportal für Rechtsbelange kann damit im Gesamtergebnis die herausragende Note 1,2 erzielen.

Die AnwaltNow GmbH wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Rechtsberatung zu digitalisieren und somit zu revolutionieren. Anwaltnow.de agiert als Vermittlungs-Plattform von Anwälten und entsprechenden Beratungspaketen zu festen Preisen. So soll einerseits schnelle Hilfe geboten werden und zusätzlich Schutz vor versteckten Kosten geboten werden.



Fazit Internetauftritt

Wer die Startseite von anwaltnow.de öffnet, kann sich die Funktionalität des Anbieters direkt in einem Video erklären lassen. Die Seite ist übersichtlich aufgebaut und in einem schlichten und modernen Design gehalten. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übermittelt, sodass nicht die Gefahr besteht, dass diese in den falschen Händen landen.

Verschiedene Verifikationen gewährleisten die Seriosität des Anbieters. Nicht auf der Startseite, aber bei den Beratungspaketen ist eine Suchfunktion eingebunden, mit denen die entsprechenden Pakete schnell ausfindig gemacht werden können. Die meistfrequentierten Rechtsbereiche werden extra hervorgehoben.

Um die Rechnung für die Beratungspakete zu begleichen, stehen verschiedene Zahlungsmittel wie Kreditkarte oder Sofort-Überweisung zur Auswahl. Schön ist, dass bisherige Kunden ihre Erfahrungen über Trusted Shops transparent veröffentlichen können. In der Kategorie Internetauftritt erzielt anwaltnow.de mit einer Note von 1,3 ein hervorragendes Ergebnis.



Fazit Leistung

Anwaltnow.de bietet seinen Kunden zu typischen Rechtsfällen fertige Beratungspakete an. Diese haben den Vorteil, dass nicht nur der Preis, sondern auch die darin enthaltenen Leistungen vorab festgelegt werden. Darüber hinaus können aber natürlich auch Einzelfälle individuell geschildert werden, wenn eine Kategorisierung schwerfällt.

Unter den verschiedenen Beratungspaketen werden die zur Verfügung stehenden Anwälte mit den entsprechenden Preisen aufgelistet. Die Auswahl der Anwälte lässt sich nach Kriterien wie Postleitzahl, Bewertungen oder Preis filtern. Anwälte können sich ebenfalls bei anwaltnow.de registrieren.

In mehr als 50 verschiedenen Rechtsbereichen werden die Beratungspakete angeboten. Schön ist, dass bisherige Mandanten die entsprechenden Anwälte transparent bewerten können. In der Kategorie Leistung kann anwaltnow.de die volle Punktzahl erreichen und somit die Wunschnote 1,0 erreichen.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom freundlichen und kompetenten Personal beantwortet. Auf schriftlichem Wege kann der Nutzer zwischen einem Kontaktformular und der Variante per Mailadresse wählen.

Auf unsere Testmail bekamen wir erst eine Empfangsbestätigung und nach nicht einmal eineinhalb Stunden die Antwort. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Nutzer direkt und unkompliziert beantwortet. Super finden wir den Live-Chat, der die schriftliche Beantwortung auch in dringenden Fällen umgehend ermöglicht.

Im Blog werden aktuelle News und Präzedenzfälle aus der Rechtswelt veröffentlicht. Die Seite von anwaltnow.de ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist der Anbieter aktiv, um so noch mehr Menschen zu erreichen. Auch in der Kategorie Service kann anwaltnow.de mit einer Note von 1,2 eine sehr gute Note erzielen.

Fazit

Anwaltnow.de kann in allen drei Kategorien mit sehr guten Ergebnissen glänzen. Im Leistungsbereich kann sogar die volle Punktzahl und damit die Bestnote erzielt werden.

Testnote für anwaltnow.de: 1,2 (sehr gut)