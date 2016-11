Ankerkraut.de im Test

Ankerkraut.de belegt in unserem Test das Mittelfeld. Die Seite besticht mit einem schönen Design. Leider sind im Service einige Punkte auf der Strecke geblieben.

Getestet von Nv, Lr

Ankerkraut stellt Gewürze und Gewürzmischungen her. Der Onlineshop für Gewürze existiert seit 2013. Der Gründer Stefan Lemcke führt zusammen mit seiner Frau Anne Lemcke das Unternehmen.

Fazit Internetauftritt

Ist man auf der Startseite von ankerkraut.de angekommen, werden User mit einem hellen und freundlichen Design empfangen. Der Aufbau der Webseite ist übersichtlich gestaltet. Ein Blick auf die Navigation genüg und Nutzer finden sich schnell zurecht. Ein großer Slider mit Bildern macht Lust auf leckere Gerichte. Im Footer ist die Über-uns Seite zu finden, hier werden alle Informationen zur Historie und zur Gründung beschrieben. Gütesiegel, die das Vertrauen der User stärken, finden wir auf der Seite leider nicht.

Alle Daten auf der Internetseite werden per SSL verschlüsselt. Das Impressum, die AGBs und die Datenschutzhinweise entsprechen den rechtlichen Anforderungen. Die Zahlungsoptionen sind auf der Startseite zu finden. Es werden Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Giropay und Amazon paymments akzeptiert. Hinweise zu dem Widerruf und zu den Lieferbedingungen finden Nutzer im unteren Bereich der Internetseite. Über eine Suchfunktion können bestimmte Artikel schnell gefunden werden.

Der Informationsgehalt zu den einzelnen Artikeln ist hoch. Die Produkte werden schön präsentiert und mit einem Bild visuell dargestellt. Dieses Bild kann bei Bedarf auch vergrößert werden. Schön wäre die Funktion gewesen, direkt zum Produkt Fragen stellen zu können und Produkte auf einen Merkzettel speichern zu können. Die Möglichkeit ein Kundenkonto einzurichten besteht.

Fazit Leistung

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich leicht ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen. Sodass unser Anliegen schnell und unkompliziert geklärt werden konnte. Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen der Variante per mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach 25 Minuten beantwortet.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet. Schön wäre noch ein Live-Chat, um dringende Anliegen auch schriftlich sofort klären zu können. Das Magazin bietet tolle Rezepte, Kochvideos und stellt außerdem neue Produkte ausführlich vor.

Wer über aktuelle Angebote regelmäßig auf den neuesten Stand gesetzt werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen. Der Shop ist ebenfalls als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service kann justspices.de mit einer Note von 2,0 erneut ein wirklich gutes Ergebnis erreichen.

Fazit

Die fehlenden FAQs und der Live-Chat haben im Servicebereich wertvolle Punkte gekostet. Somit konnte der Onlineshop Ankerkraut trotz guten Noten im Internet und Leistungsbereich leider nur den vierten Platz belegen.



Testnote für ankerkraut.de: 2,5 (befriedend)