123fahrschule.de im Einzeltest

123fahrschule.de kann in unserem Test in allen Kategorien wirklich gute Ergebnisse erzielen und stellt mit der hohen Informationsdichte und den Angeboten ein wirklich attraktives Modell für alle angehenden Fahrschüler dar.

Getestet von Lr

123FAHRSCHULE ist eine moderne Online-Fahrschule, die bei der Organisation sowie bei der Lernumgebung auf zeitgemäße Technologien setzt und es seinen Fahrschülern so ermöglicht, vieles von zu Hause aus zu erledigen. Sowohl die Theorie- als auch die Fahrstunden sind online buchbar und werden genauso wie die gesamte Führerscheinausbildung online verwaltet. Auch wenn es natürlich mehrere Standorte gibt, liegt der Hauptsitz in der Domstadt Köln.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von 123fahrschule.de lässt sofort erkennen, um welches Thema es sich hier dreht – Führerschein. Das Design ist modern gehalten und der Aufbau sehr übersichtlich. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen können. Die Funktionsweise des Anbieters wird verständlich und ausführlich erklärt.

123fahrschule.de hat eine offizielle Kooperation mit dem ADAC, was auch die Seriosität des Anbieters verdeutlicht. Auf einer Karte werden die verschiedenen Standorte angezeigt, an denen die Fahrschule über Standorte verfügt. Darüber hinaus werden die Abholpunkte für den Praxisunterricht in allen Stadtteilen angezeigt. Eine Suchfunktion ist leider nicht auf der Startseite eingebunden.

Um die Rechnung für die anfallenden Gebühren zu begleichen, können die Nutzer zwischen PayPal, Sofort-Überweisung, Kauf auf Rechnung oder die Kreditkarte zurückgreifen. Die Preise für die verschiedenen Pakete mit allen beinhalteten Leistungen sind leicht einsehbar. In der Kategorie Internetauftritt erreicht 123fahrschule.de die Note 1,5.



Fazit Leistung

Bei allen angebotenen Paketen bei 123fahrschule.de erhält der Fahrschüler eine einjährige Gratis-Mitgliedschaft beim ADAC. Grundsätzlich kann man auch benötigte Scheine, wie den des Erste-Hilfe-Kurses über den Anbieter buchen und erlangen. Grundsätzlich werden alle Voraussetzungen sowohl für die Anmeldung als auch für die Prüfung transparent mitgeteilt.

Das Portal ist auch für Fahrlehrer interessant, die ebenfalls Teil von 123fahrschule.de werden können. Bei dem Anbieter werden ausschließlich Führerscheine der Klasse B angeboten. Für die verschiedenen Prüfungen werden entsprechende Tipps bereitgestellt. Super finden wir den Fragenkatalog, der online sämtliche Prüfungsfragen beinhaltet und die ausgewählten Antworten als richtig oder falsch kennzeichnet.

Schön ist, dass es auch temporäre Sparangebote gibt, wo einzelne Pakete zu günstigeren Konditionen angeboten werden. Mithilfe eines Videos wird 123FAHRSCHULE sehr treffend vorgestellt. Der Anbieter nutzt die neusten Techniken und so kann man auch einen Fahrsimulator nutzen, um ein möglichst realitätsnahes Praxistraining durchführen zu können. In der Kategorie Leistung kommt die Online-Fahrschule auf eine Note von 1,8.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom freundlichen und kompetenten Team beantwortet.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann die Online-Fahrschule per Mail kontaktieren. Auf unsere Testmail erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung und bereits nach dreieinhalb Stunden beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet

Super ist der angebotene Live-Chat, mit dem dringende Anliegen auch schriftlich sofort geklärt werden können. Einen Blog oder Newsletter gibt es nicht. Die Seite ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist der Anbieter aktiv. In der Kategorie Service erreicht 123fahrschule.de die Note 1,6.

Fazit

123fahrschule.de ist eine Online-Fahrschule, die mit einer hohen Informationsdichte und vielen attraktiven Angeboten einen neuen Markt darstellt.

Testnote für 123fahrschule.de: 1,6 (gut)